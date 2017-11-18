Игорь Шалимов: "При Кононове "Краснодар" играл в атакующий футбол против лидеров? Но много ли побед тогда было?!"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 17-го тура чемпионата России против"Спартака" (1:4) высказал мнение, что у команды мог сложиться комплекс в играх против больших клубов. Специалист подчеркнул, что уже сейчас "быки" должны настраиваться на игру с "Уралом".

– У "Краснодара" продолжается кризис? Или у вас задача проигрывать лидерам, не заботясь о результате?

– Топ-клубы премьер-лиги, наверное, кроме "Зенита", садятся на свою половину, отдают инициативу. Тот же "Спартак" в позиционной атаке не так силен. Все команды после гола закрываются.

Но у нас не тот менталитет, чтобы садиться на свою половину. Мы к этому не готовы. Никто не знает, чем все закончится при такой игре. Может, не 4, а 5 получим.

Мы не выходим на поле, опустив голову. Ребята старались, но эти ошибки... Нельзя пропускать первыми в матчах с такими командами. Первый гол у "Спартака" получился необязательным. А дальше – два момента у "Спартака", и два гола. После такого играть намного сложнее.

– Что с этим делать?

– Выходим – и первые пропускаем. Тут важен первый гол. Попади Смолов не в штангу, а на полметра ниже – как все могло сложиться? Надо дождаться игры, когда мы поведем. Но опять первый гол забивают нам, а не мы. Залети гол Смолова – посмотрели бы, что бы стало. Можно было чуть менять игру. А с позиционной атакой у всех команд проблема! Где-то специально отдают инициативу.

Надо быть более надежными. Можно терять мяч у штрафной – но тогда можно накрыть или сфолить. А когда обрезаешься так, как мы, ты оголен. Будем доносить. до игроков, тренировать.

– С чем связан деградация игры "Краснодара" против лидеров по сравнению со временем Олега Кононова?

– Все говорят, что раньше "Краснодар" играл в атакующий футбол против лидеров. Но много ли побед тогда было?! И в каком состоянии были соперники?! Сейчас у "Краснодара" уже комплекс, получается. До конца года нас ждут три игры, терять очки в них нельзя. Думать надо об "Урале", остается только это. Посмотрим, как сыграем с лидерами в следующем году. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"