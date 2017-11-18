Игорь Шалимов: "При Кононове "Краснодар" играл в атакующий футбол против лидеров? Но много ли побед тогда было?!"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 17-го тура чемпионата России против"Спартака" (1:4) высказал мнение, что у команды мог сложиться комплекс в играх против больших клубов. Специалист подчеркнул, что уже сейчас "быки" должны настраиваться на игру с "Уралом".
– У "Краснодара" продолжается кризис? Или у вас задача проигрывать лидерам, не заботясь о результате?
– Топ-клубы премьер-лиги, наверное, кроме "Зенита", садятся на свою половину, отдают инициативу. Тот же "Спартак" в позиционной атаке не так силен. Все команды после гола закрываются.
Но у нас не тот менталитет, чтобы садиться на свою половину. Мы к этому не готовы. Никто не знает, чем все закончится при такой игре. Может, не 4, а 5 получим.
Мы не выходим на поле, опустив голову. Ребята старались, но эти ошибки... Нельзя пропускать первыми в матчах с такими командами. Первый гол у "Спартака" получился необязательным. А дальше – два момента у "Спартака", и два гола. После такого играть намного сложнее.
– Что с этим делать?
– Выходим – и первые пропускаем. Тут важен первый гол. Попади Смолов не в штангу, а на полметра ниже – как все могло сложиться? Надо дождаться игры, когда мы поведем. Но опять первый гол забивают нам, а не мы. Залети гол Смолова – посмотрели бы, что бы стало. Можно было чуть менять игру. А с позиционной атакой у всех команд проблема! Где-то специально отдают инициативу.
Надо быть более надежными. Можно терять мяч у штрафной – но тогда можно накрыть или сфолить. А когда обрезаешься так, как мы, ты оголен. Будем доносить. до игроков, тренировать.
– С чем связан деградация игры "Краснодара" против лидеров по сравнению со временем Олега Кононова?
– Все говорят, что раньше "Краснодар" играл в атакующий футбол против лидеров. Но много ли побед тогда было?! И в каком состоянии были соперники?! Сейчас у "Краснодара" уже комплекс, получается. До конца года нас ждут три игры, терять очки в них нельзя. Думать надо об "Урале", остается только это. Посмотрим, как сыграем с лидерами в следующем году. (Александр МУЙЖНЕК)
Komendant1
Шалимов. не позорься. подай в отставку. Пожалей Галицкого.
19:53
Мишико5
- с чем связан деградация? - вопрос задавал журналист с армянскими корнями)) пс: над ошибкой не смеюсь - бывает, просто улыбнуло по доброму)
19:52
Haiaxi
Зимой поменяют
19:48
Slim Taller
Спартаку по четыре забивали.А сегодняшнюю игру иначе как позорной и не назовёшь.Дело не в счёте.а в том ,что Спартак делал с Краснодаром всё,что хотел.Набор футболистов не понимал,что им делать.Как будет играть Спартак было известно.Четыре форварда против организованной команды это самоубийство.Но это только против команды,а Краснодар в этом матче таковой не являлся.
19:45
rusfed 2.0
честный человек подал бы в отставку, а он следующий год планирует
19:38
alex-ls
какие два? там моментов 7 было в первом таймее, один Мельгарехо 3 раза простил
19:34
Player124
Всяко побед было больше чем сейчас. И игра была намного лучше.
19:34
SpaMan
Зато сейчас побед полная авоська
19:33