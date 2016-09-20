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Игорь Шалимов: "Потеря Мамаева очень существенна"

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Игорь ШАЛИМОВ.Игорь Шалимов: "В 25 лет мог чудить и похлеще Мамаева"

И. о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов похвалил медицинский штаб клуба, несмотря на большое количество травмированных футболистов. Также футболист подчеркнул, что в команде есть игроки, способные выступить на позиции плеймейкера.

– Сколько сейчас в команде травмированных?

Мамаев, Измайлов, Перейра, Вандерсон – эти ребята в ближайшее время нам не помогут. Перед матчем с "Ростовом" заболел Подберезкин, восстановится он минимум через неделю.

– Все эти футболисты – из группы атаки. С чем это связываете?

– Так случилось. Понимаю, на что вы намекаете, но у нас профессиональный тренер по физподготовке и хороший медицинский штаб.

– Но травматизм аномальный.

– Не согласен. С этим надо разбираться, делать это глубоко. Игрок или не размялся, или перегрузился – вследствие этого получил травму. Но еще раз повторю, по организации "Краснодар" – топ-клуб.

– Потеря какого футболиста из имеющих повреждения наиболее критична?

– Любой игрок, получивший травму, – минус для команды. Тем более если это исполнитель группы атаки. Наш принцип – атакующий футбол. И люди, которые могут получить мяч в опасной зоне, обострить и забить, выпали. Это проблема. И в этом плане очень существенна потеря Мамаева. В прошлом году Павел отдал большую часть голевых передач Феде Смолову, нашему главному бомбардиру.

– Является ли Мамаев плеймейкером в том, старом смысле этого слова?

– Плеймейкер – это, для примера, Роберто Баджо, Дель Пьеро, Тотти. И эта позиция пропала в современном футболе. Сложилось мнение: если у тебя на поле плеймейкер, то автоматически минус один человек при обороне своих ворот. Но, на мой взгляд, и плеймейкер может обороняться, это вопрос организации игры.

– Мамаев – плеймейкер?

– По нашей схеме – нет. Но плюс "Краснодара" в том, что есть ряд футболистов, которые могут выполнить эту работу. (Сергей ЕГОРОВ)

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