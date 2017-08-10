Игорь Шалимов: "Постараемся сыграть с "Ахматом" первым номером"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов во флеш-интервью перед матчем 5-го тура чемпионата России с "Ахматом" подчеркнул, что его команда будет играть лишь на победу. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

– Выезд в Грозный всегда тяжелый. Постараемся сыграть первым номером, добиться положительного результата, – сказал Шалимов. – Поражения в прошлом туре? За "Ахмат" говорить не буду, а мы… Чемпионат длинный, команды в самом начале, мы стараемся жить сегодняшним днем. Мы уже забыли о том матче, проанализировали, сделали выводы и готовились к этой игре.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"