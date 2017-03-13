Игорь Шалимов: "Посмотрим, будет ли Крицюк готов к матчу с "Сельтой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Локомотивом" (2:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что концовка встречи вышла тяжелой. Также Шалимов сообщил, что вратарь Станислав Крицюк, пропускавший эту встречу из-за травмы, может не сыграть и в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Концовка вышла тяжелой, – подчеркнул Шалимов. – Заканчивали вдесятером, был навал, но выстояли. Это радует. Первый гол пропустили после потери на своей половине, это наша большая проблема, надо это убирать. Сегодня не получилось. Второй тайм начали с всплеска, забили два гола. После этого не скажу, что сознательно сели на свою половину, скорее нас "Локомотив" посадил, все-таки игроки у него качественные. Ну, и счет подсознательно влияет всегда на игру. Тем не менее, пытались играть на контратаках и создавать полумоменты, какие-то возникали. А в конце уже действовали вдесятером, у "Локо" пошел вперед Чорлука, пошли забросы. Но мы выстояли.

– Вы изменили вратарскую линию. Почему?

– У Крицюка травма. Будет ли готов к следующему матчу, посмотрим.