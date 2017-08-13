Игорь Шалимов: "Поменяли несколько игроков, которые играли два дня назад"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" отметил, что команда не должна обращать внимание на неудачную серию соперника.

- Настроение нормальное. Сделали ротацию, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Надеемся, что те игроки, которые играли два дня назад, восстановились. Те, кто не играл, должны быть свежее. Считаю, к игре готовы. Мы поменяли несколько игроков, которые играли два дня назад.

Соперник хорошо обороняется, в том числе количеством. Неплохо выходит в контратаки. Они не забили ни одного гола? Но это не должно нас расслабить или помешать добиться результата. Мы это отметили. Все серии заканчиваются. Важно, чтобы она не закончилась с нами. Нам надо играть сконцентрировано.

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"