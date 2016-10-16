21:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Похвалил игроков "Краснодара", что не свалились на навал"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей с "Арсеналом" (0:0) в матче 10-го тура премьер-лиги отметил, что команда в целом провела достойный поединок. Кубанцы, потерявшие два очка, не смогли подняться на четвертую сточку в турнирной таблице и идут по-прежнему шестыми.

- Похвалил ребят за то, что они старались играть низом, не свалились на навал и не пропустили опасных контратак, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Отыграли в целом, как планировали. Единственное - не так много создали моментов. Против такой обороны это непросто. 

- Момент с падением Лаборде успели посмотреть? 

- Нет, не успели.

- А со скамейки как было видно?

- Со скамейки сложно оценивать такие эпизоды.

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