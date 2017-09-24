Игорь Шалимов: "Подумаем, как исправить ситуацию со "стандартами"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:2) в 11-м туре чемпионата России сказал, что команде предстоит усиленно работать над стандартными положениями у своих ворот. Наставник "быков" отметил, что после перерыва его игроки не почти не позволяли соперникам убегать в контратаки.

-Ваша команда выдала два разных тайма. С чем это связано?

-Думаю, с тем, что "Зенит" после первого тайма вел со счетом 2:0, - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы не останавливались, шли вперед. Сделали замены, которые, как мы считали, изменят игру. Не дали им убегать в контратаки. Понятно, моменты у них были, но наши защитники во втором тайме справились.

А в первом - голы со "стандартов". Над этим надо думать. 7 из 9 голов пропущены со "стандартов". Надо продолжать работать. Каким именно образом, мы подумаем. Надо исправлять эту ситуацию. Если поправим, все будет намного надежнее.

- Как думаете, с чем связана эта проблема?

- Может быть, нам надо перейти на персональные действия, а не играть зонно при штрафных. Хотя, при угловых мы играем персонально, но иногда с этим тоже бывают проблемы. Будем думать. С этим надо что-то делать, потому что это очень важно.

- С чем связана замена Подберезкина на Вандерсона? Повреждения нет?

- Мы выпустили третьего нападающего. Слава у нас, все-таки, полузащитник. Нам нужны были скорость и дриблинг. Вандерсон ими обладает.

Текстовая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"