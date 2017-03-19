Игорь Шалимов: "Отсутствие Смолова сказывается на игре "Краснодара""

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) посетовал, что его команда не смогла забить. Наставник добавил, что отсутствие нападающего Федора Смолова повлияло на итог встречи.
– Практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Отсутствие Смолова? Он лучший бомбардир. Это сказывается. В таких играх мы не можем забить, хотя сегодня было много моментов. Сложно ответить, почему не смогли реализовать моменты. Перерыв сыграет нам на руку. Потренируемся, подготовимся.
spartak ekspress
шел бы ты уже
18:47