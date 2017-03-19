Игорь Шалимов: "Отсутствие Смолова сказывается на игре "Краснодара""

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) посетовал, что его команда не смогла забить. Наставник добавил, что отсутствие нападающего Федора Смолова повлияло на итог встречи.

– Практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Отсутствие Смолова? Он лучший бомбардир. Это сказывается. В таких играх мы не можем забить, хотя сегодня было много моментов. Сложно ответить, почему не смогли реализовать моменты. Перерыв сыграет нам на руку. Потренируемся, подготовимся.