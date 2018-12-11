Игорь Шалимов: "Отсутствие Мамаева "Краснодаром" не чувствуется"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов считает, что потеря Павла Мамаева несильно сказалась на "Краснодаре".

"После истории, которая произошла с Мамаевым, "Краснодар" проиграл два матча. Думаю, что здесь был некий психологический дискомфорт у игроков. В третьей игре на его позиции сыграл Вандерсон, и с лимитом разобрались. Павел - квалифицированный футболист, но, к тому же, он еще и россиянин. Для тренерского штаба было проще определять состав, когда в его распоряжении было на одного российского игрока больше. Сейчас же все давно устаканилось, и его отсутствие не чувствуется", - сказал Шалимов в эфире "России-24".