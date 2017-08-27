Игорь Шалимов: "Особые стороны "Динамо"? Панченко"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Динамо" высоко оценил игру нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. По словам специалиста, в остальном подготовка команды не имела отличий.

- Сегодня Краснодар играет в чемпионате России, поэтому думаем об этом турнире. Конечно, после поражения восстанавливаться сложнее, - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". - После побед и настроение другое и все происходит быстрее. Будем надеяться, что ребята готовы к этой игре.

Особые стороны противника? Панченко, который много забивал в ФНЛ в прошлом сезоне. Он обладает хорошим ударом. В остальном все как обычно. Мы сделали небольшую ротацию, но требования остались такими же.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"