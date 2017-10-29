Игорь Шалимов: "Никакого кризиса у "Краснодара" не было"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России выразил надежду, что неудачная серия "быков" осталась позади. Он также добавил, что не хочет говорить о том, какие моменты доставляют ему головную боль.

Напомним, что до этой встречи краснодарцы не могли забить на протяжении четырех игр. После матча 14-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:2) Шалимов говорил о том, что кризис в команде есть.

– За счет удалось выиграть? За счет того, что мы были готовы к этой игре. Плюс чуть-чуть поменяли тренировочный процесс за эту неделю, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – По итогам матча могу сказать, что никакого кризиса у нас не было. И голы, которые мы забили, все разблокировали. Все встало на свои места. Надеюсь, что наша неудачная серия позади. Довольны тем, как закончили первый круг. Сегодня провели хорошую игру, кроме некоторых моментов.

Какие моменты сейчас доставляют головную боль? Не хочу говорить об этом. Хочу говорить только о позитивных моментах. Ребят поздравили. Все рады.

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"