Игорь Шалимов: "Не жалеем о решении по Ари"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона. Он подчеркнул, в клубе не жалеют о решении отдать "Локомотиву" нападающего Ари.

– Как смотрите на успехи Ари в "Локо"? Нет сожаления, что отдали бразильца в аренду?

– Мы не жалеем о решении. Говорю сейчас о своем опыте работы с Ари в "Краснодаре", а не о том, что с ним случалось в другой команде. Он такой футболист, который постоянно должен играть в основном составе.

– А если не играет?

– Были проблемы в коллективе, он сам чувствовал себя некомфортно, не попадая в стартовый состав. Когда играет – все хорошо, тренируется в полную силу, ведет себя нормально. Ари основной конкурент Смолова, и мы не брали в расчет возможные травмы Федора. Потому и приняли решение его отпустить – бразильцу нужно играть. Жаль, что Федор сломался, но у нас есть кому выйти в атаку, кроме Ари – это и Вандерсон, и Комличенко, и Лаборде. (Сергей ЕГОРОВ)

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