Игорь Шалимов: "Не стану отрицать – Смолов наша главная ударная сила"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона. Он подчеркнул, что нападающий Федор Смолов действительно является очень важной фигурой для команды.

– Есть мнение, что игра "Краснодара" в атаке заточена исключительно под Смолова. И это ставят вам в упрек.

– Мы играем в три форварда, один из которых явно выдвинут вперед, не смещается во фланги. В позиции двух других нападающих могут выйти и полузащитники, они действуют чуть ниже. Смолов действительно очень важная для нас фигура – и в плане выхода в атаку, и прессинг он первым должен начинать. Но знаете – любой тренер хотел бы иметь форварда, забивающего 20 мячей за сезон. Не могу сказать, что никто, кроме Феди, у нас не забивает. Есть Классон, есть Вандерсон… Но не стану отрицать – Смолов наша главная ударная сила. Именно он чаще всего появляется в тех зонах, откуда создаются голы. Другие туда приходят реже. (Сергей ЕГОРОВ)

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