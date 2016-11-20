14:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Надеемся, Смолов выйдет и забьет "Уралу"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед началом матча 14-го тура чемпионата России с "Уралом" подчеркнул, что подготовка к сопернику проходила в обычном режиме. Специалист отметил, что нападающий Федор Смолов восстановился от повреждения и сможет помочь команде.

- Подготовка? Она проходила в обычном режиме, - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Сборники уехали, те, кто остался, тренировались хорошо. После возвращения сборников было три дня. Мы привыкаем к такому режиму, адаптируемся.

Смолов? Зрители имеют шанс увидеть Смолова, он готов играть. Не думаю, что матч против бывшей команды повлияет на него. Смолов давно не выходил на поле. Будем надеяться, что он усилит игру.

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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