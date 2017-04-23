Игорь Шалимов: "На игру и настрой "Краснодара" результаты других не влияют"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед домашним матчем 24-го тура чемпионата России с "Арсеналом" отметил, что на игру его команды не влияют результаты соперников.

– На нашу игру и на наш настрой не влияют результаты других команд, мы всегда настраиваемся одинаково на все матчи, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Делаем акцент на соперника, на свою игру. Выходим и играем так, как должны играть.

То, что у нас осталось всего два домашних матча, на нас тоже не влияет. Да, последние четыре встречи играем на выезде, но до этого надо дойти, не потеряв очки. Конечно, то, что мы играем на своем стадионе, должно быть для нас преимуществом.

Готов ли играть Илья Абаев? Сегодня стоит Синицын, Абаева мы рады видеть в своей команде. Надеемся, что он нам поможет.

Трансляция матча "Краснодар" – "Арсенал"