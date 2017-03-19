Игорь Шалимов: "Мы не теряем мяч – мы сами отдаем его сопернику"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в домашнем матче 20-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) заявил, что этот результат стал обидным для команды. По словам Шалимова, "Краснодар" хорошо выглядел физически, несмотря на то что на этой неделе проводил матч в Лиге Европы против "Сельты" (0:2), передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Обидный результат, хотя по такому матчу сыграть на ноль – это хорошо, – отметил Шалимов. – В плане держания мяча и создания моментов тоже действовали хорошо, внимательно играли при "стандартах" и при потере мяча. Мы практически не пропускали опасных контратак. Но не забили – тут вопрос, что случилось. Но ничего не случилось. Объяснили, как надо забивать, но где-то пробили мимо, где-то вратарь спасал. Обидная ничья все равно.

– Насколько удалось восстановиться после "Сельты"? И согласны с тем, что в матче с "Уфой" было меньше потерь мяча?

– Согласен, их было меньше, чем обычно. Нам вообще надо эту вещь убрать – мы сами отдаем мяч, не соперник его отбирает. Это следствие неправильно принятого решения. А то, что восстановились, – это видно, ведь мы имели полное преимущество. Мы выглядели хорошо физически.

– На сколько выбыл Рамирес?

– Он поедет в сборную, поэтому он здоров.

– Есть ли вариант, что Николай Комиченко получит шанс?

– Он остался у нас, для него сделана отдельная программа работы. Он немножко тяжеловат сейчас, ему нужно время. Будем смотреть, какое у него самочувствие. Мы на него рассчитываем.