Игорь Шалимов: "Мы - молодцы. Создали достаточно много моментов против "Уфы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Уфой" (1:0) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России отметил: его команда никогда не сомневается в успехе, а от своего стиля отходит только в концовках встреч или на тяжелом поле. Специалист также подчеркнул, что "быки" создали достаточно много моментов против непростого соперника.

– Мы всегда перед выходом на поле уверены, что сможем взломать оборону соперника, что удастся сыграть правильно и победить. Другое дело, это не всегда получается, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Сегодня нам было тяжело. Я считаю, что мы - молодцы, владели инициативой, создали достаточно много моментов с такой командой, как "Уфа".

Мы отходим от привычного стиля, может быть, в последние пять минут матча. Или когда плохое поле, как в игре против "Црвены Звезды" (в Белграде в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:2 после 3:2 на своем поле. - Прим. "СЭ").

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"