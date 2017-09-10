Игорь Шалимов: "Мы молодцы, создали достаточно много моментов против такой команды, как "Уфа"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Уфой" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что эта встреча стала тяжелой для его команды. Он также добавил, что "быки" создали достаточно много моментов, играя с такой командой, как "Уфа".

– Когда мы выходим на поле, мы всегда уверены, что сможем что взломать оборону соперника, что удастся сыграть правильно и выиграть. Другое дело, это не всегда получается, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Сегодня нам было тяжело. Я считаю, что мы молодцы, владели инициативой, создали достаточно много моментов с такой командой, как "Уфа".

Мы отходим от привычного стиля, может быть, в последние пять минут матча или когда плохое поле, как в игре против "Црвены Звезды".

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"