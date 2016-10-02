Игорь Шалимов: "Могли лучше сыграть с "Рубином"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура премьер-лиги заявил, что его команда могла сыграть и лучше, однако и такой результат его устраивает. По словам Шалимова, он заменил Ари, потому что боялся, что нападающий получит вторую желтую карточку, передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.



– Тяжелейшая игра, хотя мы стараемся не говорить об этом, – отметил Шалимов. – Игра была последней, ротация была небольшой, ребята отдали все силы. Тяжело физически играть восемь матчей в таком режиме. "Рубин", соответственно, тяжелая команда. Поэтому играть можно было лучше, местами мы выглядели неплохо. Все молодцы. Поле не всегда помогало, может, потому периодически отдавали больше длинных передач, чем это нужно было. Сейчас несколько игроков отправятся в свои сборные, остальные отдохнут.



– Замена Ари вынужденная?



– Честно, мы боялись, что Ари получит вторую желтую карточку. Заведенный был, не знаю.