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Игорь Шалимов: "Меня не нервирует приставка и.о."

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Игорь ШАЛИМОВ.Игорь Шалимов: "В 25 лет мог чудить и похлеще Мамаева"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов высказал мнение, что хорошим тренером является тот, кто востребован. Специалист полагает, что сегодня никого не интересует, кем ты был раньше.

– У Дмитрия Аленичева есть мечта – вернуться в "Спартак" и сделать его чемпионом. О чем вы мечтаете?

– Нет. Все мечтатели плохо заканчивают. Потому что надо не мечтать, а что-то делать.

– Хорошо, не мечта, но цель.

– Побеждать в каждом матче. Настоящий спортсмен играет в футбол именно ради победы. Он тренируется, восстанавливается, залечивает травму не из-за денег, а именно ради победы. Никого не интересует, кем ты был раньше и что ты запланировал себе через год. Если не победишь сегодня, завтра может не быть.

– Вас приставка "и.о" не нервирует?

– Нет. Я бы вообще всех тренеров называл "х.и.о" – хорошо исполняющий обязанности. Тоже самое касается помощников. Потому что когда становятся главным тренером, часто про свои обязанности забывают.

– Как отнеслись к интервью Дмитрия Аленичева и как оцените его тренерский уровень?

– Скажу так: хороший тренер – этот тот, кто востребован. Он лучше того, кто не имеет практики. И как только ты перестаешь быть действующим тренером и начинаешь плохо говорить о той команде, которую покинул – ты начинаешь тявкать. (Сергей ЕГОРОВ)

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