Игорь Шалимов: "Мамаев набрал форму"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Локомотивом" (2:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что полузащитник Павел Мамаев может сыграть с первых минут уже в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Обычно ведущая в счете команда приберегает замены на концовку. Вы же все три провели до 73-й минуты. Почему?

– Мы не могли их приберечь, ведь когда у тебя игры через два дня на третий, приходится думать уже и о следующей игре. Сегодня выпустили Мамаева и Каборе, дали отдохнуть Перейре, который, возможно, сыграет в следующий раз тоже с первых минут. Хотели дать отдохнуть Классону и выпустили Окриашвили, но заканчивали матч вдесятером из-за его травмы.



– Когда сможет играть с первых минут Мамаев?



– Возможно, в следующей игре. Он набрал форму.