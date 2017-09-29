Игорь Шалимов: "Крицюк не мог выбивать мяч с земли"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов во флеш-интервью отметил, что вратарь Станислав Крицюк не успел восстановиться к матчу 12-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Также специалист отметил, что потеря Маурисио Перейры не должны сказаться на "быках".

– После матча с "Зенитом" вы говорили о стандартах. Успели что-то новое привнести?

– Ничего нового не вносили. Стандарты, скажем так, стандартны у всех команд. Просто должно быть больше концентрации. Игроки должны лучше разбираться на месте. Думаю, сегодня у нас с этим будет прогресс.

– Как выбирали голкипера?

– Да, сегодня играет Синицын. Крицюк не восстановился до конца. Он не мог мяч с земли выбивать, так что мы это учитывали.

– Перейра простудился, это как-то повлияло на выбор состава?

– Повлияло, мы поставили другого игрока. Так бывает, температура. Думаю, мы справимся нормально.

Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"