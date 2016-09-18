19:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Кредит доверия в "Краснодаре"? Давайте по игре"

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И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" не стал отвечать на вопрос о своем будущем. Также специалист отметил настрой ростовчан после разгромного поражения в Лиге чемпионов.

– У нас много игр, но и много травмированных, из-за чего полноценную ротацию проводить не можем, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – "Ростов" – организованная, боевитая команда. После поражения 0:5 от "Баварии" они будут злые и мотивированные, но насколько у них получится реализовать план на игру – зависит от нас.

Кредит доверия? Не знаю, давайте по игре (смеется). Нужно готовиться от матча к матчу и стараться побеждать в каждой встрече.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"

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