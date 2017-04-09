Игорь Шалимов: "Краснодар" заострил внимание на отсутствии голов"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед началом матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что команда обратила внимание на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, "быки" подошли к встрече в боевом составе.

- Беспокоит, что не забиваем? Да. Моментов у "Краснодара" было более чем достаточно, особенно в матче с "Уфой", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Это проблема, на которой мы заострили внимание. Не очень правильно говорить, что моменты есть, но мы их не реализуем.

Состояние игроков? Нормальное. Состав боевой за исключением Окриашвили и Калешина. Мамаев и Смолов в оптимальном состоянии? В прошлой игре мы этого не увидели. Надеюсь, что сегодня все будет хорошо. Связка заработает, когда увидим голевые передачи и голы.

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА