Игорь Шалимов: "Краснодар" уже забыл о поражении от "Сельты"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Уфой" отметил, что его команда уже забыла о поражении от "Сельты" в Лиге Европы. Он добавил, что "Краснодар" всегда старается играть в ту игру, которую тренирует.

– Мы уже забыли о "Сельте" и два дня готовились к "Уфе", – сказал Шалимов во флеш-интервью перед матчем. – Игра очень важна с точки зрения турнирной таблицы. Я считаю, что мы хорошо подготовились к этой игре. Стараемся всегда порадовать болельщиков "Краснодара". Наши футболисты каждый матч стараются показывать ту игру, которую тренируют. Травмированные? В конце матча мы увидим, правильно ли выбрали состав на игру.

Трансляция матча "Краснодар" – "Уфа"