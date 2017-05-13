Игорь Шалимов: "Краснодар" удовлетворен ничьей с "Уралом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в мачте 28-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1) отметил, что второй тайм его команда провела лучше, чем первый. Он добавил, что его команде не хватает агрессии.

– Первый тайм у нас был хуже, чем второй, хотя мы нанесли достаточно ударов. Позитива сегодня было больше, чем в двух предыдущих играх. У "Урала" есть игроки, которые быстро уходят в атаку. Знали об этом, готовились к этому, но они уходили в атаку – не все у нас получилось заблокировать, когда мы теряли мяч на чужой половине поля. Во втором тайме нужно было усиливать игру – мы сделали замены. Удачные, что порадовало. Во втором тайме владели мячом, выходили на ударные позиции, пробивали. Была опасность от контратак "Урала", но не так много позволили их провести сопернику. Дожали. Если бы до игры кто-нибудь сказал – ничья…. Нет, потому что мы приезжали за тремя очками. А потому как складывалась игра, скажу – да, мы удовлетворены результатом.

– В 11-ти матчах ваша команда в первом тайме забила всего один гол. Почему?

– Комментировать тяжело. То, что это проблема – да. Работаем над ней. Четкого понимания, что нужно сделать надо именно это, чтобы устранить проблему – нет. Наверно дело в агрессии. (Алексей МАКСИМОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Урал" – "Краснодар"