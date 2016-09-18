Игорь Шалимов: "Краснодар" проведет ротацию в матче с "Ростовом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что в матче 7-го тура чемпионата России против "Ростова" кубанцы выпустят на поле несколько резервистов. Причиной стала усталость игроков основы после поединка Лиги Европы против "Зальцбурга" (1:0).

– В матче с "Ростовом" мы постараемся провести небольшую ротацию, хотя дело осложняется тем, что у нас достаточно много травмированных, - цитирует официальный сайт "Краснодара" Шалимова. - За два дня полностью восстановиться очень сложно, но мы сделаем все возможное, наш медицинский персонал приложит для этого максимум усилий. Мы уже третий год играем в Лиге Европы УЕФА, и нам нужно привыкать играть через два дня на третий и через три на четвертый. Другие команды в Европе в таком ритме играют постоянно, при этом применяют минимальную ротацию и не жалуются. Так что наша задача сейчас – как можно лучше восстановиться, а дальше все покажет игра.