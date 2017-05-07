Игорь Шалимов: "Краснодар" практически ничего не создал в игре с "Оренбургом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 27-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:1) отметил, что команде не хватало острых передач с флангов. Специалист подчеркнул, что краснодарцы нанесли лишь один удар по воротам соперника.

– Нам надо было продолжать играть низом, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Наверное, ошиблись, отправив центрального защитника в штрафную на последних минутах. Один удар был, мы практически ничего не создали. Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было, в этом и была проблема с точки зрения созидания. Передачи некачественные, они не были опасными.

Поле и аншлаг на трибунах? Это никакого влияния не оказывает, "Краснодар" играет при 30 тысячах. Проблем с полем у нас не было.

Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар"