22:08 18 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Краснодар" дожал "Ростов"

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Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ."Краснодар" вырвал победу у "Ростова"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) отметил характер своих подопечных. Специалист заявил, что команда до последнего верила в победный результат.

– Всегда надо верить в лучшее, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Ребята продолжали играть, не останавливались и шли вперед. Да, скатились на навал, но по такой погоде вряд ли могло произойти что-то другое. Мы много нагнетали, соперник был под прессом и мы его дожали.

 

 

Видео опасных моментов и текстовая трансляция матча

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RSDsouth

Судья дожал . При чем тут Краснодар ?

22:56 18 сентября

andreichf

судейка с кривоногим его дожали

22:21 18 сентября

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