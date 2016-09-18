Игорь Шалимов: "Краснодар" дожал "Ростов"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) отметил характер своих подопечных. Специалист заявил, что команда до последнего верила в победный результат.

– Всегда надо верить в лучшее, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Ребята продолжали играть, не останавливались и шли вперед. Да, скатились на навал, но по такой погоде вряд ли могло произойти что-то другое. Мы много нагнетали, соперник был под прессом и мы его дожали.

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