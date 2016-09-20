Игорь Шалимов: "Краснодар" даже в матче с "Баварией" только отбиваться не будет"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что команда не перешла на игру в простой футбол в матче 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1). Специалист отметил, что "быки" не стали бы закрываться в своей штрафной даже в игре с грандом мирового футбола.

– Как бы вы объяснили болельщику "Краснодара" смысл того футбола, который вы хотите видеть?

– Болельщику нужен результат. Люди после победы над "Ростовом" были счастливы.

– Но у вас есть главный болельщик, который требует красоты.

– Для первой команды важен результат. Любой ценой? Нет.

– Что такое – любой ценой?

– Когда грузят в штрафную длинными передачами и начинают бодаться, чтобы занести мяч в ворота, это не нравится нашему президенту. И мне не нравится. Потому что это неорганизованно, для такого футбола тренер не нужен. Не нужен Гвардиола, если "Ман Сити" начнет грузить в штрафную и там караулить отскоки, рассчитывая на случай. Всем хочется, чтобы ты контролировал игру, знал, что делать при любом счете. И это – игра низом.

– Но разве то, как "Краснодар" дожимал в концовке "Ростов" – не то же грузилово в штрафную?

– Нет, никто вперед не грузил. Безусловно, были необоснованные подачи в штрафную и с этим мы разберемся. Но делались и хорошие передачи, с одной из них мы сравняли счет. Понятно, что обойти стену у штрафной можно за счет подач и прострелов. И главный вопрос – в их качестве. Если подачи тупые, когда центральный защитник бьет в штрафную из центра поля и там мы начинаем бодаться, это называется навалом.

– С тупыми навесами разобрались. Что значит – навес умный?

– Когда мы попадаем на фланг, и оттуда идет нацеленная, хорошая подача или прострел.

– Вы почувствовали на себе, что такое оборона "Ростова"?

– Матч напомнил чемпионат Европы. Там Португалия, играющая, как "Ростов", взяла титул. Португалия не владела инициативой, но нельзя и сказать, что все время сидела в обороне. Но такая игра – не футбол "Краснодара", закрываться мы не будем.

– Даже в матче с "Баварией" в Мюнхене?

– Даже в матче с командой, где собраны футболисты выше наших по классу, мы все равно должны искать момент, чтобы уйти в быструю контратаку и забить гол. Да, в позиционную атаку, чтобы пять минут держать в Мюнхене мяч и создать момент, мы, скорее всего, не перейдем. Если уж попадаем под такой каток, большую часть времени проведем на своей половине поля. Но отбиваться никогда не будем. (Сергей ЕГОРОВ)