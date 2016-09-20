Игорь Шалимов: "Краснодар" даже в матче с "Баварией" только отбиваться не будет"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что команда не перешла на игру в простой футбол в матче 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1). Специалист отметил, что "быки" не стали бы закрываться в своей штрафной даже в игре с грандом мирового футбола.
– Как бы вы объяснили болельщику "Краснодара" смысл того футбола, который вы хотите видеть?
– Болельщику нужен результат. Люди после победы над "Ростовом" были счастливы.
– Но у вас есть главный болельщик, который требует красоты.
– Для первой команды важен результат. Любой ценой? Нет.
– Что такое – любой ценой?
– Когда грузят в штрафную длинными передачами и начинают бодаться, чтобы занести мяч в ворота, это не нравится нашему президенту. И мне не нравится. Потому что это неорганизованно, для такого футбола тренер не нужен. Не нужен Гвардиола, если "Ман Сити" начнет грузить в штрафную и там караулить отскоки, рассчитывая на случай. Всем хочется, чтобы ты контролировал игру, знал, что делать при любом счете. И это – игра низом.
– Но разве то, как "Краснодар" дожимал в концовке "Ростов" – не то же грузилово в штрафную?
– Нет, никто вперед не грузил. Безусловно, были необоснованные подачи в штрафную и с этим мы разберемся. Но делались и хорошие передачи, с одной из них мы сравняли счет. Понятно, что обойти стену у штрафной можно за счет подач и прострелов. И главный вопрос – в их качестве. Если подачи тупые, когда центральный защитник бьет в штрафную из центра поля и там мы начинаем бодаться, это называется навалом.
– С тупыми навесами разобрались. Что значит – навес умный?
– Когда мы попадаем на фланг, и оттуда идет нацеленная, хорошая подача или прострел.
– Вы почувствовали на себе, что такое оборона "Ростова"?
– Матч напомнил чемпионат Европы. Там Португалия, играющая, как "Ростов", взяла титул. Португалия не владела инициативой, но нельзя и сказать, что все время сидела в обороне. Но такая игра – не футбол "Краснодара", закрываться мы не будем.
– Даже в матче с "Баварией" в Мюнхене?
– Даже в матче с командой, где собраны футболисты выше наших по классу, мы все равно должны искать момент, чтобы уйти в быструю контратаку и забить гол. Да, в позиционную атаку, чтобы пять минут держать в Мюнхене мяч и создать момент, мы, скорее всего, не перейдем. Если уж попадаем под такой каток, большую часть времени проведем на своей половине поля. Но отбиваться никогда не будем. (Сергей ЕГОРОВ)
VakhromA
Много слов что-то у него пафосных. Он как тренер чего-то добился? Играл Краснодар плохо в этом матче. Повезло, когда отыгрывались. Победили - спасибо судье пусть скажу. Сам был на стадионе, видел все это. Самое главное - Бавария в ЛЕ вряд ли еще скоро сыграет. Пусть об этом помнит, т.к. ему в ЛЧ команду никогда не тренировать. И пусть всю жизнь завидует Ростову и его достижению. Пусть кусает локти до старости, что ему такой путь не пройти никогда. Тем более с искусственно рожденным дитем Магнита - Краснодаром. Кубань рядом загибается, а не понятно что стадионы себе строит и принижает достижения других более скромных клубов из-за черной зависти. Смешно и противно читать эти оды Спартакам, Краснодарам и т.п. детенышам богатых кукловодов.
19:35
Vladimir Semenovich
Еще не главный тренер, а уже тявкает отбивться не будет с Баварией, он с Ростовом 87 минут отбивался - это просто случай, плюс продажный Еськов, а как тренер - уровень его женской команды.
19:33