Игорь Шалимов: "Кажется, игроки "Краснодара" соскучились по футболу"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов доволен условиями, в которых команда проводит предсезонный сбор в ОАЭ. По словам специалиста, главное, чтобы все игроки прошли подготовку без травм.

- Условия очень хорошие - отличный отель, отличные два поля, тренажерный зал, питание, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Шалимова. - У нас есть все, что нужно для плодотворных сборов, теперь осталось также плодотворно и качественно нам отработать. Настроение хорошее, все стараются.

Утром работаем над физической готовностью, почти без мячей. Вечером проводим тактические занятия. Главное - пройти без травм, чтобы игроки как можно меньше пропустили, потому что это очень важный период.

- Насколько довольны формой игроков?

- Все в порядке. Ребятам было дано задание на последние семь дней, они его выполнили. Ни у кого нет лишнего веса, все довольны. Мне кажется, что они даже соскучились по футболу.

- Главная задача на этот сбор?

- Из-за месячной паузы нужно привести в кондиции силу, выносливость, скорость. Это все, что касается физики. Большой акцент будем делать на тактику. Во второй половине будем работать над этим.