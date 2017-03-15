Игорь Шалимов: "Измайлов сам изъявил желание закончить"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед ответным матчем против "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что полузащитник Марат Измайлов подходил под стиль игры команды, сообщает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Сегодня стало известно, что клуб расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что Измайлов хотел больше времени находиться рядом с семьей. В текущем сезоне он провел в чемпионате 7 матчей и забил один мяч.

- Что скажете по Измайлову?

- Ситуация неприятная, - сказал Шалимов. - Марат перенес много операций на колено, и когда он нагружается, у него начинает колено болеть. Насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Если он надеется сделать операцию - надо сделать. Но для нас это потеря, Марат - сильный игрок, подходит под наш стиль.