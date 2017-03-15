13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Измайлов сам изъявил желание закончить"

0
0
0
0
1

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед ответным матчем против "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что полузащитник Марат Измайлов подходил под стиль игры команды, сообщает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Сегодня стало известно, что клуб расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что Измайлов хотел больше времени находиться рядом с семьей. В текущем сезоне он провел в чемпионате 7 матчей и забил один мяч.          

- Что скажете по Измайлову?

- Ситуация неприятная, - сказал Шалимов. - Марат перенес много операций на колено, и когда он нагружается, у него начинает колено болеть. Насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Если он надеется сделать операцию - надо сделать. Но для нас это потеря, Марат - сильный игрок, подходит под наш стиль.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

spartak ekspress

если зависть от 34 летнего пенсионера то нахрен ты нужен тогда

14:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ