Игорь Шалимов: "Измайлов не был в офсайде"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" рассказал о победе в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Специалист отметил, что, по его мнению, полузащитник Марат Измайлов не находился в офсайде, когда "быки" забили победный мяч.

– Марат Измайлов перемещается по всему фронту атаки. Где его позиция?

– Марат – десятый номер. Плеймейкер. Когда он появляется вблизи штрафной или внутри нее, сразу приносит опасность. Забил гол, потом отдал голевой пас. Марат любит играть с мячом, нашему штабу надо сделать так, чтобы он делал это чуть ближе к чужим воротам. Обострял, обыгрывал… Сам Измайлов, команда это знают.

– Вас задевает, когда говорят, что победный мяч забит после передачи Измайлова, который находился в офсайде?

– Нет. Смотрел момент несколько раз и вот что скажу: мы не раз слышали о рекомендациях, которые получают арбитры, – при тонком моменте, когда оперативно нельзя разобраться, было ли вне игры, решение принимается в пользу атакующей команды. На мой взгляд, Измайлов находился на одной линии с игроками "Зенита". Соответственно, офсайда не было. (Сергей ЕГОРОВ)

Игорь Шалимов: "В премьер-лиге по игре нет никого сильнее "Краснодара"