Игорь Шалимов: "Измайлов не был в офсайде"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" рассказал о победе в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Специалист отметил, что, по его мнению, полузащитник Марат Измайлов не находился в офсайде, когда "быки" забили победный мяч.
– Марат Измайлов перемещается по всему фронту атаки. Где его позиция?
– Марат – десятый номер. Плеймейкер. Когда он появляется вблизи штрафной или внутри нее, сразу приносит опасность. Забил гол, потом отдал голевой пас. Марат любит играть с мячом, нашему штабу надо сделать так, чтобы он делал это чуть ближе к чужим воротам. Обострял, обыгрывал… Сам Измайлов, команда это знают.
– Вас задевает, когда говорят, что победный мяч забит после передачи Измайлова, который находился в офсайде?
– Нет. Смотрел момент несколько раз и вот что скажу: мы не раз слышали о рекомендациях, которые получают арбитры, – при тонком моменте, когда оперативно нельзя разобраться, было ли вне игры, решение принимается в пользу атакующей команды. На мой взгляд, Измайлов находился на одной линии с игроками "Зенита". Соответственно, офсайда не было. (Сергей ЕГОРОВ)
Игорь Шалимов: "В премьер-лиге по игре нет никого сильнее "Краснодара"
el0le
Остапа понесло. Более очевидного офсайда трудно себе придумать. Это ж надо как победа над флагманом башню сносит
17:02
П_о_в_а_р
Н-да... Валера, вернись!
17:00
yurii p
болел за Краснодар,оффсайд был это очевидно,кто очевидное отрицает тот и подтасовывает или помогает тем кто делает результат не на поле а в кабинетах,но в случае с Краснодаром боковой совершил ляп,не поспел за атакой т.к. при выносе Лодыгина боковой устремился за мячом и поэтому прое....л
16:53
merniloskut
Спор мог быть - побеги игрок южан сразу же к воротам северян. Однако он спецом замедлил своё движение и нивелировал все полученные преимущества! Так что северным просто атавизмы в форме куриной икры помешали!)))
16:50
igorx70
Внимательно посмотреть-на одной линии
16:43
_Я_против_Астротерфа_
жалею только об одном что на месте зенита не был спорток как то так...
16:42
spetrov
...Если этот скриншот не смотреть (или просто вид с боковой камеры - под 90 грудусов) - да, могут быть сомнения.
16:33
spetrov
Долой марионеток-макларенеток, в данном случае он и рядом не был на линии. Корреспондент СЭ отлично показал это на скриншоте.
16:31
Долой марионеток-макларенеток
Кстати - да. Боковой судья внял рекомендации ФИФА и трактовал эпизод в пользу атакующей команды...
16:29
spetrov
На мой взгляд, изначально вне игры было более правильным - если даже на одной линии, то в пользу защиты. Но потом решили повысить результативность. В итоге по отдельным моментам спорят до сих пор. Если человек умеет забивать и обладает скоростью, он и так забьет.
16:27
Излучение Гаврилова-Черенкова
Само понятие "в момент паса" позволяет трактовать по-разному, потому что удар по мячу имеет конечную длительность, можно оценивать в начальный момент касания мяча игроком, а можно в момент отрыва мяча от ударной части тела игрока. А за это время защитники и атакующие игроки могут сместиться на десятки сантиметров. Но ещё большее влияние оказывает длительность реакции судьи при оценке ситуации. На мой взгляд, небольшой офсайд был, но он не дал никакого преимущества Измайлову в дальнейших действиях. Поэтому, неформально подходя к эпизоду и его оценке судьёй, нельзя сказать, что арбитр допустил грубую ошибку, повлиявшую на результат.
16:20
Platinum1991
ОФСАЙД БЫЛ 100%!!! Судья ПРОШЛЯПИЛ и не свиснул! Хорошо, что судья ошибся, а то бы мы НЕ УВИДЕЛИ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ футбольный шедевр Торнике! По игре была ничья, но ошибка судьи помогла Зениту ПРОИГРАТЬ, а Краснодару выиграть! Судья Николаев помог Спартаку выиграть в матче с ЦСКА, а Зениту, в матче с Краснодаром, помог ПРОИГРАТЬ! Что позволено Спартаку, то не позволено Зениту! Второй гол Краснодара был забит с нарушением правил! Но судьи, и боковой и главный, ОШИБЛИСЬ с определением положения вне игры, и как результат - Зенит ПРОИГРАЛ! Николаеву ставилась задача помочь Зениту победить всеми НЕПРАВДАМИ, а получилось совсем НАОБОРОТ! Не справился судья Николаев и Зенит ПРОИГРАЛ, хотя игра была НИЧЕЙНАЯ. Зенит на ровном месте потерял очень важные ТРИ очка! Зениту нечего на судей пенять. Забивать надо самим, а не ждать судейских подарков в виде удалений и ЛИПОВЫХ пенальти! Игроки Зенита расслабились и за это поплатились, да и судья Николаев НАЧУДИЛ и помог Зениту проиграть! Зенит - НЕ ГОРЮЙ! Впереди целый ВТОРОЙ круг и есть ещё время поправить Зениту футбольные дела, а как оно получится будем посмотреть!
16:13
spetrov
...Надо было взять на вооружение искусство судьи Безбородова и сказать так: "Еще один сложнейший момент. Чем больше я смотрю по телевизору повтор эпизода, тем больше убеждаюсь, что там" не было положения вне игры.
16:08
spetrov
"Не верьте глазам своим" как бы говорит нам Игорь Михайлович.
16:05