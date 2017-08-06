Игорь Шалимов: "Иван сможет сыграть в следующем матче, Смолов только начал бегать"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 4-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что команде необходимо играть быстрее, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист подчеркнул, что полузащитник Виктор Классон некомфортно чувствует себя в роли форварда.

– Довольны ли вы скоростями?



– Играть быстрее была возможность. Мы будем разбирать. Игроки иногда получают мяч, не зная, где должен быть его адрес. Нам надо ускорять игру. Никогда не будет у нас игры, где мы бы сказали, что все отлично. Нам всегда надо что-то улучшать.



– Есть впечатление, что "Краснодару" не хватает широты атаки. Так ли это?



– У нас поднимались два крайних защитника при позиционной атаке, широта была, они получали много мячей, но не было остроты. Если ты туда переводишь, и игрок доходит до штрафной, а там 10 человек в обороне. Это чревато. Можно получить контратаку в свои ворота.



– Какие прогнозы по Смолову? И что с документами у Ивана?



– Иван сможет присоединиться в следующей игре. Лаборде через неделю минимум. Смолов только начал бегать на тренировках. Классон старается, играет, но у него не так получается, как хотелось бы. Мы его хвалим, он старается, в принципе у него и моменты были, но это не его позиция. На другом месте он намного сильнее. Нам надо ждать, когда восстановятся наши нападающие. У нас три центральных нападающих, которые не играют.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"