Игорь Шалимов: "Искусственное поле - большое преимущество "Амкара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Амкара" заявил, что искусственное поле в Перми станет преимуществом для соперника. Также специалист отметил, что у его команды есть опыт проведения нескольких матчей за неделю.

– Последняя игра была в воскресенье? У нас есть опыт часто играть, в той же Лиге Европы, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Шалимов. – Ребята знают, как нужно восстанавливаться и как готовиться к таким играм. Плюс, "Амкар" находится в таких же условиях.

Искусственное поле? Это большое преимущество "Амкара". Команда боевая и всем, кто сюда приезжает, нужно время, чтобы адаптироваться к полю. Надеюсь, мы справимся с этим уже на разминке. Ребят в этом плане уже предупреждали, они готовы.