16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Искусственное поле - большое преимущество "Амкара"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Амкара" заявил, что искусственное поле в Перми станет преимуществом для соперника. Также специалист отметил, что у его команды есть опыт проведения нескольких матчей за неделю.

– Последняя игра была в воскресенье? У нас есть опыт часто играть, в той же Лиге Европы, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Шалимов. – Ребята знают, как нужно восстанавливаться и как готовиться к таким играм. Плюс, "Амкар" находится в таких же условиях.

Искусственное поле? Это большое преимущество "Амкара". Команда боевая и всем, кто сюда приезжает, нужно время, чтобы адаптироваться к полю. Надеюсь, мы справимся с этим уже на разминке. Ребят в этом плане уже предупреждали, они готовы.

Напомним, что матч "Амкар" – "Краснодар" состоится сегодня, 27 апреля, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

 
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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grroznyi85

Вот и отмазка готова в случае поражения.)))

17:29

PvsZ

Начинается... подстилание соломки поверх искусственного газона, блин.

17:06