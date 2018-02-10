Игорь Шалимов: "Игроки "Краснодара" получили удовольствие от матча, потому что забили 7 мячей"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов похвалил своих подопечных за разгром "Хэбэй Чайна Форчун" в контрольном матче (7:1).

- Во всех контрольных играх мы ставим задачу не получить травму, и мы ее выполнили, - сказал Шалимов в интервью клубной пресс-службе. - Нагрузку игроки получили, но и получили удовольствие, потому что забили семь мячей. И позиционные атаки удавались, и в быстрые атаки уходили. В этих компонентах мы выглядели хорошо. В обороне старались действовать агрессивно, отбирали мяч на чужой половине, у нас это получалось. Полностью владели инициативой, владели мячом. Сборы закончили на позитиве.

Сейчас ребятам важно отдохнуть, чтобы на третий сбор приехать психологически отдохнувшими и физически готовыми.