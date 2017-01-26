Игорь Шалимов: "Игроки "Краснодара" не получили травм на сборе - это была задача номер один"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвел итоги контрольного матча с "Пахтакором" (2:0). Наставник остался доволен первым сбором команды.

– На установке говорили, что в игре нас будут интересовать вещи, которые наигрывали и тренировали, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Шалимова. – Ребята старались. Связываем большое количество брака в атаке с состоянием – ноги тяжеловаты после сбора. В первом тайме не хватало последней передачи.

Оцениваю сбор положительно. Игроки не получили мышечных травм – для нас это задача номер один, учитывая опыт прошлых лет. Планируем взять четверых игроков и "Краснодара-2" на второй сбор.