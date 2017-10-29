Игорь Шалимов: "Игра со "СКА-Хабаровск" показала, что серьезного кризиса не было"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России заявил, что команда вышла из кризиса, который не был серьезным, несмотря на 4 поражения подряд. Во встрече с дальневосточниками "быки" не только одержали крупную победу над дальневосточниками, но и прервали безголевую серию, которая длилась 382 минуты.

- То, что мы не забили ни одного гола в четырех играх - было непросто, - подчеркнул Шалимов. - Из четырех команд, которым проиграли, 3 соперника - это первая тройка. Довольны, что в матче со "СКА-Хабаровск" забили вы играли. Есть ощущение, что дальше все пойдет нормально. Мы закончили первый круг. Стартовали неплохо, но если подвести такой итог, можно было бы в семи играх сыграть по-другому, и все смотрелось бы не так тяжело. Нынешняя игра показала, что серьезного кризиса не было. Тот же "Локомотив" показал, что можно обыгрывать "Зенит", "Арсенал"... Последние 4 игры были сложными, соперники оказались сильнее нас. Первый гол много значит в таких матчах. И в этом матче тоже самое. Немного нервозный был у нас отрезок до гола, потом выправили ситуацию. Почувствовали уверенность. Все довольны, хочется говорить хорошее.

- Прокомментируйте перемены в стартовом составе, появление Мамаева.

- Он появился, потому что тренировался хорошо, был в хорошем физическом состоянии, в том числе психологически. Сыграл нормально, он давно не играл. Но будем надеяться, что в дальнейшем будет отдавать голевые передачи. Каборе - игрок основного состава, потому вышел. И мы выбрали таких игроков, команда сыграла хорошо.

- Момент с пенальти в ваши ворота смотрели?

- Нет. Хочется говорить хорошее. У нас было много негатива за месяц. (Екатерина ПОТАПОВА)