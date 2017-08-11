Игорь Шалимов: "Игра с "Ахматом" получилась тяжелейшей"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:2) отметил, что игра получилась очень тяжелой. Также он признался, что недоволен тем, как его команда пропускала голы.

– Как мы и ожидали, игра получилась тяжелейшей, – цитирует пресс-служба грозненского клуба Шалимова. – Сюда всегда выезд получается тяжелым. "Ахмат" при любых игроках и любом тренере дома играет очень агрессивно. Попадаешь тут под давление. Мы довольны результатом, игру будем разбирать, не очень понравилось, как нам забивали голы. Мы низко садились и чуть ли не начинали отбиваться. А пропустив гол – приходили в себя. Мы довольны тем, что удалось реализовать свои моменты, особенно, по итогам контратак.

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар" //

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