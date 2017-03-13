Игорь Шалимов: "Хватит ли времени, чтобы восстановиться к "Сельте"? Это мы узнаем только в игре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что концовка встречи была очень нервной. По словам наставника, надо было быстрее действовать на подступах к штрафной и избегать потерь на своей половине.

- Матч отобрал много нервов? Он отобрал столько нервов, сколько и другие игры. В конце остались вдесятером, - отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Очень переживали. Концовка действительно нервная. Был сильный навал и давление на наши ворота.

Что касается третьей замены, то мы думали про игру с "Сельтой" в плане ротации. Классон подустал, поэтому выпустили Окриашвили, который должен был добавить движения в обороне и в атаке. Делая третью замену, конечно, мы не думаем, что кто-то может получить травму. Мы думаем, как довести эту игру до конца, а также, в какой-то степени, как играть через два дня на третий.

Не скажу, что "Локомотив" заставлял нас играть очень интенсивно. Когда владели мячом, у нас было достаточно времени, чтобы играть. Надо было просто действовать быстрее на подступах к штрафной. Первый тайм был равный, во втором старались играть по счету, надеялись на контратаки. Соперник заставил нас сесть в оборону. Сказалась наша старая болезнь - глупейшие потери на своей половине.

Хватит ли времени, чтобы восстановиться к "Сельте"? Это мы узнаем только в игре. Только там можно получить ответ на этот вопрос.