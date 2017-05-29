Игорь Шалимов: "Григорян - беспардонный невоспитанный парень, руки ему не подам"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" высказал свое отношение к наставнику "Анжи" Александру Григоряну. Последний ранее отметил, что его задевает то, как Шалимов оказался в "Краснодаре".
– Вы упомянули г-на Григоряна. Полагаете, когда он говорит о вас, то завидует?
– Надо у него спросить. Раньше его слушало меньшее число людей, он был просто "ником" в интернете, но сейчас наступил период, когда его показывают по телевизору.
– Почему не отвечаете на его слова?
– Потому что надо тогда отвечать всем в интернете. Кто он такой?
– Когда играли с "Анжи", поздоровались?
– Нет. Извлек урок. До этого он говорил какие-то гадости, а потом на семинаре УЕФА подошел радостно поздороваться.
– Пожали руку?
– Ну, пожал. Я же не буду прятаться. Но таких людей просто нельзя замечать, это для них самое большое наказание. Отвечать не стану в прессе и при встрече, конечно, руки не подам. Считаю, это самый достойный ответ.
– Он, считаете, подлец?
– (смеется) Нет, он просто беспардонный невоспитанный парень. (Сергей ЕГОРОВ)
Don
Mark Krass, лично сочтёшься?))) А то смотри кончина Красса в реальности была жестокой)
16:51
SPFAN
Думаю, ему наплевать, подашь руку или нет.
16:45
Mark Krass
Кто бы говорил о порядочности...... Писмо 14 не забыл случаем? Ну ничего, на том свете зачтется.
16:27