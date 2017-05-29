Игорь Шалимов: "Григорян - беспардонный невоспитанный парень, руки ему не подам"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" высказал свое отношение к наставнику "Анжи" Александру Григоряну​. Последний ранее отметил, что его задевает то, как Шалимов оказался в "Краснодаре".

​– Вы упомянули г-на Григоряна. Полагаете, когда он говорит о вас, то завидует?

– Надо у него спросить. Раньше его слушало меньшее число людей, он был просто "ником" в интернете, но сейчас наступил период, когда его показывают по телевизору.

– Почему не отвечаете на его слова?

– Потому что надо тогда отвечать всем в интернете. Кто он такой?

– Когда играли с "Анжи", поздоровались?

– Нет. Извлек урок. До этого он говорил какие-то гадости, а потом на семинаре УЕФА подошел радостно поздороваться.

– Пожали руку?

– Ну, пожал. Я же не буду прятаться. Но таких людей просто нельзя замечать, это для них самое большое наказание. Отвечать не стану в прессе и при встрече, конечно, руки не подам. Считаю, это самый достойный ответ.

– Он, считаете, подлец?

– (смеется) Нет, он просто беспардонный невоспитанный парень. (Сергей ЕГОРОВ)