Игорь Шалимов: "Этот тур показал, что у всех проблемы против команд нижней части таблицы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что его подопечные не смогли сразу перестроиться под измененную схему соперника. Специалист отметил, что остался доволен результатом команды.

- Долго не побеждали в первых таймах? Я даже не знал об этом, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Шалимов. - Мы проанализируем и точно узнаем, почему так происходит. Но это точно не установка. Не то, чтобы "Арсенал" удивил, просто сейчас ты легко никого не обыгрываешь. Этот тур показал, что у всех проблемы с игрой против команд нижней части таблицы. Надо сказать, что на установке мы говорили о чуть другой схеме игры "Арсенала", но они ее поменяли. Наши игроки не смогли перестроиться, поэтому у нас такие просторы были сзади, давали им возможность атаковать. Но это мастерство. В концовке скажется мастерство игроков, у них - ниже, поэтому такой результат.

Результатом удовлетворены. Порадовало, что победили в два мяча. Нам надо думать о лиге Европы, это 4-е место, готовиться к этому. А так ничего не меняется, мы идем от игры к игре.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"