Игорь Шалимов: "Есть ощущение, что "Краснодар" неплохо готов к игре со "Спартаком"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда неплохо готова ко встрече. Он также добавил, что сборники приехали в расположение "быков" в хорошем настроении.

– Последние две игры до паузы выиграли, но мы об этом не думали. Пауза на матчи сборных есть, никуда от нее не деться, - сказал во флеш-интервью перед матчем Шалимов. - Важно, что наши сборники вернулись в хорошем настроении, на позитиве. Швеция попала на чемпионат мира, Смолов удачно сыграл с Испанией. Те, кто не уезжал, тоже хорошо потренировались. Есть ощущение, что команда неплохо готова к матчу. Но игра покажет.

С чем связано то, что мы проигрывали лидерам чемпионата? С тем, как складывались игры. С лидерами они складываются по-другому. Они более открытые, у соперников получаются более опасные контратаки, и класс игроков выше.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"