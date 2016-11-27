Игорь Шалимов: "Если все восстановятся, возможно, "Краснодару" не потребуется усиление"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России рассказал, с чем связана замена вратаря, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он добавил, что главное для "Краснодара" – это восстановление от травм всех игроков.

– Чем вызвана замена вратаря?

– Стас Крицюк плохо себя чувствовал за два дня до игры. Мы поставили Синицына, он хорошо сыграл за исключением пары моментов. Но здесь надо работать больше, и в целом я доволен им.

– Есть ли у вас пожелание по укреплению состава в ближайшее трансферное окно? Будет ли вообще укрепляться?

– Идет работа, но я не буду об этом говорить. Наверно, какие-то усиления будут. Но нам надо, что бы все восстановились. Может даже, тогда нам никто и не будет нужен.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

Игорь Шалимов: "Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше"