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Игорь Шалимов: "Если все восстановятся, возможно, "Краснодару" не потребуется усиление"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России рассказал, с чем связана замена вратаря, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он добавил, что главное для "Краснодара" – это восстановление от травм всех игроков.

– Чем вызвана замена вратаря?

– Стас Крицюк плохо себя чувствовал за два дня до игры. Мы поставили Синицына, он хорошо сыграл за исключением пары моментов. Но здесь надо работать больше, и в целом я доволен им.

– Есть ли у вас пожелание по укреплению состава в ближайшее трансферное окно? Будет ли вообще укрепляться?

– Идет работа, но я не буду об этом говорить. Наверно, какие-то усиления будут. Но нам надо, что бы все восстановились. Может даже, тогда нам никто и не будет нужен.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"
Игорь Шалимов: "Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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