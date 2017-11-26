Игорь Шалимов: "Довольны тем, что на тяжелейшем для нас выезде взяли три очка"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Уралом" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что на данный момент команда выполняет задачу-минимум - находится в пятерке лучших команд премьер-лиги. Также наставник "быков" отметил, что замена Жоаузинью была связана с тем, что полузащитник стал выпадать из игры.

- Могли сыграть лучше, могли увереннее выиграть этот матч, - сказал Шалимов во флеш-интервью. - Сейчас мы довольны тем, что на тяжелейшем для нас выезде взяли три очка.

- Добавляет ли положительных эмоций то, что команда поднялась на третье место?

- Мы были на третьем месте два тура назад, потом опустились на пятое. Это качели. Мы знаем, что находимся наверху - в первой пятерке. У нас задача минимум - попасть в первую пятерку. Еще очень много игр. Сейчас надо восстановиться и думать о следующей игре.

- Вы сделали одну замену. Были довольны тем, как действовала команда?

- Никто не выпадал. Как только чуть-чуть начал выпадать Жо, мы его поменяли.

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар"