Игорь Шалимов: "Должны были доводить игру до более крупной победы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 23-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) остался доволен результатом. Однако, по словам наставника, подопечные должны были забивать больше.

– Игра получилась сложной и нервной, – отметил Шалимов. – Мы должны были играть намного увереннее и доводить игру до более крупной победы.

В обороне мы играем по сопернику, а в атаке мы играем от себя. Есть наигранные связки, контратаки. И то и другое сегодня проходило. Хорошо, что мы победили. Потому что до этого, имея моменты, мы не побеждали. Сегодня довольны. (Артур ЕНИКЕЕВ)