Игорь Шалимов: "Для "Краснодара" это плохая ничья"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 26-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:0) заявил, что его подопечным не хватило в этой встрече последнего паса и завершения атак. Также специалист отметил, что Федора Смолова невозможно закрыть защитникам, только если он правильно играет.

– Мы мало моментов создали, причина в том, что мяч ходил медленно у игроков, нужно быстрее, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Шалимов. – Не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья. Да, последнего паса тоже не хватило, как и завершения атак. Сегодня мы создали намного меньше, чем за последние игры.

Когда Смолов играет правильно, его закрыть практически невозможно. Нужно отдавать ему пас при малейшем открывании – сегодня такого не было. Усилили ли игру вышедшие на замену? Должны были усилить... Вообще на замену выходить не так просто. Дело в психологии дело? Не думал об этом.

"СЭ" вел трансляцию матча