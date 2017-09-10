Игорь Шалимов: "Для игры против такой команды создали очень много моментов"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов выразил удовлетворение результатом матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Этот результат позволил "быкам" подняться на третье место в турнирной таблице.

– Игра тяжелая была как и всегда для тех, кто сюда приезжает, – сказал Шалимов. – "Уфа" очень организованно играет, в том числе и количеством. Считаю, что хорошо действовали сегодня, владели много мячом и инициативой, пропустили мало контратак, заглушили, в свою очередь, в начале немало. Для такого выезда против такой команды создали очень много моментов, удовлетворены и результатом, и большей частью игры. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"