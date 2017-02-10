Игорь Шалимов: "День рождения Смолова? Важно, чтобы он забивал голы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после товарищеской игры против "Марбельи" (0:4) отметил, что остался доволен вторым таймом. Специалист подчеркнул, что отпраздновавший 27-летие нападающий Федор Смолов сможет чувствовать себя увереннее при постоянных забитых мячах.

– Второй тайм больше добавил настроения, потому что мы и лучше играли, и добились положительного результата, что важно, поскольку последние матчи обычно проходят без соответствующего настроя, завтра отъезд, народ уже подустал, – сказал для клубной пресс-службы Шалимов. – Первый тайм играли плохо, но в перерыве поговорили и все исправили. Стали играть быстрее, двигаться активнее. Мы выиграли с крупным счетом, показав неплохие моменты во втором тайме. В принципе, мы удовлетворены. Довольны подачами со стандартов.

День рождения Смолова? Важно, чтобы он забивал, тогда форвард чувствует себя увереннее. Играл он правильно, создавал моменты, играл на партнеров. Важно, что забил, это хорошо, тем более в день рождения, с чем его еще раз поздравляем.