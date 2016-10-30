Игорь Шалимов: "Даже не помню, создал ли "Анжи" какой-то момент"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей с "Анжи" (0:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что его команде удалась игра в обороне, несмотря на удаление в начале игры. На 17-й минуте кубанцы остались в меньшинстве, красную карточку получил Шарль Каборе.

- Мы знали, как играть, действовали 4-4-1, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Нападающий должен был играть впереди, уходить за спины защитников. Конечно, тяжело было физически. При всем этом... Даже не помню, был ли какой-то момент у "Анжи".

- Довольны ли игрой Окриашвили, действовавшего в непривычной роли?

- Да, сегодня все старались, Окриашвили играл на ключевой для нас позиции. Понятно, что если не стараться, то ничего не получится.